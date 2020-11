Emotionele Fred van Leer doet zijn verhaal: ‘Dit blijft altijd een litteken’

Van Leer wilde zijn verhaal aanvankelijk nog niet delen met de buitenwereld, omdat hij er nog niet klaar voor is. Toch besloot hij een video op te nemen waarin hij openhartig vertelt over zijn heftige week. ,,Er gaan verschillende wilde verhalen de ronde, die wil ik ontkrachten. Daarom doe ik eenmalig mijn verhaal.” De stylist maakt in het filmpje duidelijk niet op de seksvideo in te willen gaan. ,,Dat is vreselijk voor mij en vreselijk voor de mensen die het hebben gezien. Ik moet het een plek gaan geven. Het is een open wond, dat heelt en blijft een litteken, voor altijd”, vertelt hij emotioneel. Wel wil Van Leer ingaan op de dagen die volgden nadat de seksvideo op het internet circuleerde en massaal werd doorgestuurd op WhatsApp. Omdat de paniek direct toesloeg, besloot Van Leer naar een goede vriendin te gaan. ,,Die heeft me opgevangen en toen is het hele circus begonnen. Politie, recherche, ambulance, omdat iedereen zich zorgen maakte.” Vanaf dat moment werd de regie door Freds vrienden overgenomen.

Opgenomen

Inmiddels ging het verhaal de ronde dat Van Leer zou zijn opgenomen in een verslavingskliniek. De stylist bevestigt het gerucht en heldert gelijk op waarom hij juist daar werd opgenomen. ,,Omdat dat de enige plek in de omgeving was waar op dat moment nog plek voor mij was. Ik had professionele hulp nodig.”



Van Leer verbleef daar een nacht. Hij stelt ongelooflijk fijn en goed geholpen te zijn en kreeg een gesprek met een psycholoog. Die was van mening dat Van Leer niet op zijn plek zat. Daarom werd hij ontslagen uit de kliniek. ,,Ik ben gewoon naar huis gegaan. Er hebben mensen voor me gekookt, gepraat, gelachen, gehuild. Alles wat je doet met vrienden”, aldus Van Leer in tranen. Ook werd zijn telefoon afgepakt om hem te behoeden van alle berichten die hij mogelijk te zien zou krijgen.



De stylist kwam de zaterdag goed door, was wederom omringd door vrienden en sprak met hen openhartig over zijn toekomst. Zondag vertrokken zijn vrienden weer. ,,Want ook hun leven gaat door.” Dat was het moment dat het mis ging. ,,Zondag kreeg ik een aantal berichten via via toch te horen. Ook al had ik geen telefoon, ik ben altijd slim genoeg om twee telefoons in huis te nemen en heb heel dom tóch gekeken op die telefoon.”



En ondanks dat Van Leer honderden lieve reacties zag, bleven de ‘kutreacties’ bij hem hangen. ,,Ik was in complete paniek. Zonder in details te treden, en ik heb heel lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik ga het wel zeggen want ik wil de regie in eigen hand nemen. Ik heb mezelf iets aangedaan.”