Emotioneel weerzien K3 na ontmaskering Kathleen in Vlaamse Masked Singer

Ze hoorde het meteen, dat vertrouwde stemgeluid van haar voormalige K3-collega herkent Karen Damen (45) nu eenmaal uit duizenden. Ze wist Kathleen Aerts (42) er feilloos uit te pikken als de Zeemeermin gisteravond in de Vlaamse versie van The Masked Singer . Dat leidde tot een emotioneel weerzien op het podium.

Kathleen was eigenlijk wel blij dat ze haar masker eindelijk kon afzetten. Al die tijd dat ze vanuit Zuid-Afrika, waar ze sinds vijf jaar met haar gezin woont, terug was in België moest ze onder de radar blijven om haar deelname niet te verraden. Dat lukte tot ze ging zingen. Op de vraag hoe het voor haar voelde om na het zingen van twee noten al herkend te worden antwoordt Kathleen: ,,Ik dacht: nondeju. Maar ja, je kunt je stem niet verstoppen. Ik dacht dat ik het met een lied in het Engels wel zou kunnen verbloemen, omdat we met K3 altijd in het Nederlands zongen.” Karen lacht. ,,Ik hoorde het gewoon, ik dacht: dat kán niet...ze woont in Zuid Afrika.”

Het had ook wel wat voeten in de aarde om vanuit het land naar België te reizen in verband met de coronamaatregelen. ,,Ik ben maanden met de voorbereiding bezig geweest, en er was geen vlucht. Uiteindelijk heb ik een repatriëringsvlucht genomen”, aldus Kathleen. ,,Ik heb twintig uur in het vliegtuig gezeten.” Ze pakt haar K3-maatje nog eens stevig vast. ,,Nu kunnen we eindelijk afspreken.”

Vertrouwd

Inmiddels heeft de hereniging van de vriendinnen plaatsgevonden, met ook het derde originele K3-lid Kristel Verbeke in hun midden. Kristel deelde een foto op Instagram en schreef bij het kiekje hoe vertrouwd het voelde om elkaar na al die jaren weer in de armen te kunnen sluiten. ,,Het voelt een beetje als thuiskomen”, schrijft ze. ,,We zijn als zussen, voor altijd met elkaar verbonden.”



Kathleen Aerts verliet K3 in 2009. Ze werd opgevolgd door de Nederlandse zangeres Josje Huisman. In 2015 ontstond er een geheel nieuw trio, waarbij Kristel, Karen en Josje werden opgevolgd door Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Klaasje Meijer nadat zij de talentenjacht K3 zoekt K3 (SBS 6) hadden gewonnen.

