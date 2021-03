Emoties lopen hoog op in De Verraders: ‘Dan ben je wel een heel slechte vriend’

Kees Boot greep naar zijn hoofd, Diederik Jekel sloot de ogen en Holly Mae Brood sloeg de handen voor haar mond toen de verbannen BN’er duidelijk maakte wie hij was: een verrader of getrouwe. De spanning bereikte het kookpunt tegen het einde van de eerste aflevering van De Verraders , het nieuwe avonturenprogramma van RTL 4.

Aan de Ronde Tafel van Kasteel Erenstein in Kerkrade liepen de emoties hoog op, maar was de verbazing van Boot, Brood en Jekel gespeeld. Want zij waren aangewezen als dé verraders in het spel en moeten innerlijk gegniffeld hebben dat er als eerste een zogenoemde getrouwe uit ging en niet een van hen.

Het spel van De Verraders is op de wagen. Hoe het werkt? In het nieuwe programma strijden de komende weken achttien bekende Nederlanders, onder wie bijvoorbeeld Abbey Hoes, Jörgen Raymann, Sinan Can en Francis van Broekhuizen, om een schat zilver die kan oplopen tot vijftig kilo.

De groep begint met vijftien getrouwen en drie verraders. Zij krijgen overdag opdrachten om zilverstaven te verdienen, maar de groep wordt elke week kleiner, want na elke aflevering vallen maar liefst twee BN’ers af. Eerst komen alle kandidaten bijeen aan de zogeheten Ronde Tafel om een kandidaat weg te stemmen van wie zij denken dat dat een verrader is. Daarna komen de verraders bijeen om een van de getrouwen te ‘vermoorden’. De drie finalisten die in de laatste aflevering overblijven, strijden om het zilver.

Het is een spel van list en bedrog, van manipulatie en tactiek. Een mengelmoes van Wie is de Mol?, Expeditie Robinson en het familiespel Weerwolven van Wakkerdam. Anders dan bij bijvoorbeeld Wie is de Mol? weet de kijker nu wél wie de boel bedriegt: De Verraders.

Hoe dat vanavond ging? Presentator Tijl Beckand wees als eerst drie verraders aan: Kees Boot, Holly Mae Brood en Diederik Jekel. Zij moesten op de eerste avond meteen iemand ‘vermoorden’. In een torentje van Kasteel Erenstein, hun domein de komende weken, kwamen de drie uit op Gaby Blaaser, nota bene een vriendin van Holly Mae Brood.

,,Heel lelijk als zij eruit gaat. Gaby is zó’n lieve meid, maar het is strategisch omdat de vrouwen in het spel niet verwachten dat ik haar naar huis zou sturen”, verklaarde Brood de keuze. Toen de groep de volgende ochtend aan het ontbijt verscheen, bleef één stoel leeg: die van Blaaser.

Onmiddellijk volgden het gekonkel en diverse theorieën. Eentje kwam uit de mond van actrice Barbara Sloesen: ,,Wat het ook zou kunnen zijn, is dat vrienden van Gaby haar eruit hebben gegooid. Om niet de verdenkingen op hen te krijgen”. Brood, zittend naast Sloesen, hield wijselijk haar mond, maar Samantha Steenwijk reageerde ongemeen fel: ,,Dan ben je wel een heel slechte vriend. Dan had je van mij tikken gehad.”

De toon was gezet, en toen moest de dag nog beginnen. De groep ging op missie, maar onderweg werd volop gefilosofeerd over de vraag: wie zijn de getrouwen, wie verraders? Daar kreeg Steven Kazàn - wat lijkt-ie op vader Hans - in de jeep een rood hoofd bij een opmerking, terwijl hij niet eens een verrader is.

,,Ik krijg al gauw een rood hoofd”, bekende hij onnodig. Slim van de makers om hem geen verradersrol toe te bedelen. Het is zeer de vraag is hoe lang hij nog in het spel zit. Nu al verdacht: net als de stille Gertjan Verbeek, de wat onnozel lijkende Francis van Broekhuizen en... verrader Diederik Jekel.

De wetenschapsjournalist nam zelf het initiatief tot snode plannen. ,,Dit hoofd maakt overuren”, bekende hij eerder al in de biechtkamer. Of het slim was, moet de komende weken blijken, maar hij was het toch echt die aan de Ronde Tafel als eerste begon over ‘energieverandering’ en noemde de naam van Daan Nieber.

De volstrekt onschuldige televisiepresentator wist niet wat hem overkwam toen plotseling meerdere kandidaten naar hem wezen, hij uiteindelijk de meeste stemmen kreeg en werd verbannen. ,,Angstaanjagend hoe de term energieverandering gemeengoed wordt”, deed presentator Tijl Beckand een duit in het zakje.

De ontzettend was groot toen Daan Nieber daarna onthulde géén verrader, maar ‘een van hen te zijn’, een getrouwe. Als eerste weggestemd, het is voor velen een nachtmerrie. Vraag het Kees van der Spek en Toine van Peperstraten, die gruwelden toen ze als eerste afvielen bij Expeditie Robinson, of recent Remco Veldhuis bij Wie is de Mol? Ook Nieber mokte: ,,Slim gespeeld, maar ik baal enorm.”

De getrouwen, zoals Sinan Can, Loiza Lamers, Loek Peters, Jörgen Raymann, ze baalden zichtbaar. De Verraders Brood, Boot en Jekel lachten in hun vuistje. Zij kwamen ‘s nachts met kappen over hun hoofden naar het torentje voor een nieuwe ‘moord’. Met een cliffhanger richting aflevering twee...

