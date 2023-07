Emoties ‘lopen hoog op’ bij acteurs, waaronder ook Nederlandse: ‘Zijn in gesprek met Tweede Kamer’

Angela Kijkt TV Ik baalde van de woorden van Dione de Graaff aan het begin van de Avondetap­pe

De Oranjezomer en Avondetappe bewijzen wederom dat niks zo leuk is als tv vanuit een tent of de openlucht. Omdat het weer een onverwachte maar welkome stoorzender is. En anders is er nog grappenmaker Herman van der Zandt, zag Angela de Jong.