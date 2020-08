Emma Wortelboer wil songfestivalpunten niet nog een keer uitdelen

,,Ik heb het al gedaan. Waarom zou ik het nog een keer doen? Ik ga het toch niet nog een keer doen?”, antwoordde Emma op een vraag van dj Wijnand Speelman, die haar nauwelijks kon geloven. ,,Het is ook omdat het nog nooit gedaan was op deze manier. En omdat ik dacht: ik kan nu voor het eerst een nieuw publiek bereiken dat ik normaal gesproken niet aan zou spreken. 300 miljoen mensen is niet niks.”



Bovendien zou Emma zichzelf niet meer kunnen overtreffen, denkt ze. ,,Dus het wordt alleen maar ongemakkelijk. Het is een beetje alsof je een tweede liedje moet schrijven voor het songfestival.”



Emma vestigde de aandacht van heel Europa op zich toen ze vorig jaar een sneer maakte naar het valse optreden van Madonna. Daarna verscheen ze gillend in beeld toen Duncan Laurence het songfestival had gewonnen. ,,We wonnen het fucking songfestival, waar ik al fan van ben sinds ik een kind ben, na 44 jaar en uitgerekend de keer dat ik er deel van mag uitmaken, dus ja, dat was een explosie van vreugde”, zei ze daar eerder over.