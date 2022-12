Emma Thompson als sadistisch schoolhoofd in nieuwe Matilda: ‘Meeste familiefilms vervelen me’

Boer zoekt vrouw-Eli­se: ‘Ik zou zo weer bevallen’

Elise Epker, bekend van haar deelname aan Boer zoekt vrouw, zou ‘zo weer bevallen’. Dat schrijft ze vandaag in een bericht op Instagram, waarin ze stilstaat bij haar 1 maand oude zoontje Luca. ‘Het was geen pretje aangezien meneer als sterrenkijker geboren werd, maar hij is het zó ongelofelijk waard.’

19:01