Emma poseert op rand van het zwembad en Eloise heeft ‘dramatisch’ nieuws

met video Martijn Krabbé geeft Kopen zonder kij­ken-stel schrik van hun leven: ‘Zoektocht afgesloten’

Het had niet veel gescheeld of het team van Kopen zonder kijken had gisteravond de zoektocht naar het nieuwe droomhuis van Jeroen en Carlijn gestaakt. Presentator Martijn Krabbé kwam, voor het oog van 1.446.000 kijkers, met een keiharde boodschap: ,,We kunnen nu twee dingen doen. Of jullie zeggen: we gaan het radicaal anders doen. Of jullie zeggen: we kunnen dit niet langer aan en stoppen ermee.”

15:13