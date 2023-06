Emma poseert in weinig verhullende bikini en Hind showt haar dansmoves

de stijl van... Ondanks dat haar leeftijd toenam, bleef Tina Turner haar risqué stijl altijd trouw

Haar optredens waren legendarisch, haar kostuums waren dat óók. Geruime tijd voor gewaagde stoeipakjes uitgroeiden tot het uniform van grote wereldsterren, had Tina Turner (1939-2023) ze al aan. Modejournalist Josine Droogendijk dook daarom in de kast van de Queen of Rock-’n-Roll om haar kledingstijl te ontrafelen.