Emma poseert in weinig verhullend pakje en Quinty showt haar buikspieren

HBO-dramaserie Succession sluit af met recordaan­tal kijkers

De bekroonde dramaserie Succession is na vier seizoenen succesvol afgesloten. De laatste aflevering trok zondag in de Verenigde Staten op streamingdienst Max en op de tv-zenders van HBO bij elkaar opgeteld 2,9 miljoen kijkers. Daarmee is het de best bekeken aflevering, op de dag van de uitzending, tot nu toe. Naar verwachting zal het aantal kijkers de komende week nog flink oplopen.