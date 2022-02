Emma heeft weinig stof om het lijf en jarige Chantal houdt het niet droog

Chantal Janzen: Ik maakte schandaal rond The Voice mee als een buiten­staan­der

Chantal Janzen heeft voor het eerst op camera gereageerd op het schandaal rond The Voice of Holland. Ze noemde het bij RTL Boulevard ‘een vreselijke situatie’. ,,Ik vind het echt frustrerend voor iedereen die erbij betrokken was, die er geen weet van had.”

14 februari