Eminem maakt gehakt van Trump in rap

Noord-Ierland sluit razendpopulaire Game of Thrones-weg af

11:00 De Bregagh Road in Noord-Ierland wordt deels afgesloten uit angst voor schade aan de historische bomen. Hordes toeristen komen jaarlijks naar de weg met markante bomen die in de dramaserie Game of Thrones te zien was als 'the Kingsroad'.