Emilia Clarke uit Game of Thrones laat drakentatoeage op pols zetten

De Britse actrice Emilia Clarke (31) heeft haar 'drakenkinderen' op haar rechterpols laten vereeuwigen. De ster, die de rol van drakenmoeder Daenerys Targaryen vertolkt in de HBO-hitserie Game of Thrones , liet op Instagram weten dat ze een nieuwe tatoeage heeft.

,,Dr Woo heeft ervoor gezorgd dat deze mama nooit haar baby's vergeet", schrijft Clarke bij de foto. Ook voegt ze eraan toe dat zij 'maar tijdelijk flauwviel' en dat ze er ontzettend blij mee is. De in Los Angeles gevestigde Dr Woo is populair bij de sterren en zette eerder al een tatoeage op de linkerpink van Clarke.

Clarke is niet het enige castlid van de populaire serie die een verwijzing naar de show op het lijf zette. In juni onthulde Sophie Turner, die Sasana Stark speelt, dat ze een tatoeage van een direwolf kreeg, het zegel van de Starks.

Het laatste seizoen van Game of Thrones is in januari 2019 te zien op HBO.

Het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones wordt volgens actrice Nathalie Emmanuel 'extreem spannend en ronduit hartverscheurend'. ,,Fans zullen na de laatste aflevering meer dan voldaan uit hun stoel zijn geblazen'', verzekert Emmanuel (29), die assistente Missandei van drakenkoningin Daenerys Targaryen speelt.

Stroomversnelling

De Britse actrice heeft recent in een interview met de Hindustan Times wat tipjes van de sluier opgelicht over wat de kijkers te wachten staat. Emmanuel liet niets los over de nog geheime verhaallijnen, maar stelde wel dat het tempo waarmee de verhaallijnen worden geserveerd vanaf de eerste aflevering richting het slot steeds hoger en zelfs extreem wordt. ,,Dan kan ook niet anders, omdat er nog zó veel lijntjes zijn die moeten worden afgerond. Alles raakt als het ware in een stroomversnelling.''

Volgens Nathalie Emmanuel zijn er niet alleen veel verhaallijnen die moeten worden afgesloten. Hetzelfde geldt voor de personages in Game of Thrones. ,,Hun levenswandel, de richting die ze opgaan, moet in seizoen 8 worden afgesloten en verduidelijkt. Geloof me: de manier waarop dat zal gebeuren is meer dan bevredigend.''

