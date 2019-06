Elvis-manager Colonel Parker geëerd in Breda

Humberto Tan in relatiethe­ra­pie na affaire: ‘Vreemdgaan wordt me eeuwig nagedragen’

25 juni Humberto Tan en zijn vrouw Ineke zijn in relatietherapie gegaan na zijn affaire met Dionne Stax. Dat vertelt hij in de nieuwe editie van LINDA.Vakantieboek. Het stel werd erdoor geholpen: uiteindelijk zijn Humberto en Ineke weer gelukkig in de liefde.