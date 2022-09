Elton John onderscheiden na optreden voor Joe Biden op het Witte Huis

In de tuinen rond het Witte Huis was een speciaal podium gebouwd voor het optreden van John. De gastenlijst van zo’n 2000 bezoekers bestond uit onderwijzers, verplegend personeel, reddingswerkers en lhbti-activisten. Speciale genodigden waren mensenrechtenbepleiter Ruby Bridges en aidsactiviste Jeanne White-Ginder, wier zoon Ryan White een van de eerste bekende aidspatiënten was.

Het concert, dat later dit jaar wordt uitgezonden op de Amerikaanse televisie, kreeg de naam A Night When Hope and History Rhyme, naar een gedicht van de Ierse schrijver Seamus Heaney. Heaney is een van Bidens favoriete dichters, de president citeert geregeld uit het werk van de Ier. Dat deed hij vrijdag ook in de speech waarmee hij John introduceerde.