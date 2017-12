Elton John krijgt Grammy-eerbetoon met grote sterren

Het eerbetoon vindt twee dagen na de zestigste editie van de Grammy Awards plaats. De organisatie van de muziekprijzen, The Recording Academy, is verantwoordelijk voor de show. De Amerikaanse zender CBS zendt de special later in 2018 uit. De zeventigjarige John werd in zijn carrière 33 keer genomineerd voor een Grammy Award en won er vijf. In 1999 kreeg hij ook een oeuvreprijs.