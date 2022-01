Elton John heeft corona en zegt concerten af

Laatste kandidaten The Voice in onzeker­heid over vervolg deelname

Kandidaten van het voorlopig laatste seizoen van The Voice of Holland tasten in het duister over of hun deelname aan de show ooit nog een vervolg krijgt. Wel hebben zij begrip voor het van de buis halen van de show en vinden ze dat er eerst dingen moeten veranderen voor het programma op een dag terugkeert op tv, vertelt een aantal van de deelnemers aan RTL Boulevard.

