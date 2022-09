Eloi Youssef heeft tranen in ogen bij definitieve afscheid Kensington: ‘Er komt niemand meer’

Rockband Kensington speelde zondagavond zijn laatste concert met Eloi Youssef (35) als frontman. Nederlands populairste band liet nog één keer z’n spierballen zien, maar tegelijk was zichtbaar dat de keuze te stoppen de juiste was.

Het was juist na de euforie van handen-in-de-luchtrocker Home Again dat de tranen in de ogen van zanger Eloi Youssef stonden. ‘De vorige avonden vroeg ik: wie komt er morgen weer? Nu weet ik: er komt niemand meer.’

Hoewel het zijn eigen keuze is de plek voor Nederlands populairste rockband vacant te laten, viel het afscheid hem zwaar. Hij had er tegenop gezien, verklaarde hij met gebroken stem. Veel meer woorden vond hij niet. Althans niet snel genoeg om boven het aanzwellende applaus uit te komen.

Youssef, die eerder als reden voor zijn vertrek aanvoerde de band creatief ontgroeid te zijn, noemde zijn bandmaatjes Casper Starreveld, Jan Haker en Niles van den Berg zijn ‘broeders’. De door de fans gehoopte groepsknuffel kwam er onder ovationeel gejuich aan het einde dan toch.

Dat Kensington zijn goudomrande hitcatalogus al eens geestdriftiger uitvoerde dan zondagavond deed even niet ter zake. Ontdaan van de grote bewijsdrang die de shows van de band steevast kenmerkte, was dit de gelegenheid om de vier te bedanken voor de muziek. En voor de show. Want uiteraard bleef er in de uitpuilende Ziggo Dome geen confettikanon of vlammenwerper ongebruikt.

Groeiende menigte haters

Het verhaal van Kensington werd een van groot, groter, grootst. Met een geluid dat soms opzwol tot buitenaards formaat, werd het viertal in sprinttempo de populairste liveband van ons land. Het slotconcert van zondagavond in de Ziggo Dome was binnen zeven jaar tijd het 19de in de grootste concertzaal van Nederland.

Maar het beklimmen van de populariteitsladder in de rock gaat in Nederland eigenlijk altijd samen met een groeiende menigte haters die vanaf de grond staat te roepen dat de band onmiddellijk naar beneden moet komen.

Zo volgden de mannen Kensington exact dezelfde route die Kane 15 jaar voor hen aflegde. De groep besteeg de overtreffende trap, zag het publiek groeien naar stadionformaat (de Johan Cruijff Arena werd in 2018 uitverkocht) en lonkte naar het buitenland. Ondertussen stapelde het aantal vileine recensies over het bombastische geluid van de band zich op.

Belangrijk verschil: waar Kane een frontman had die de spotlights het liefst leek op te eten, leek Youssef zijn best te doen om steeds een stapje náást het zoeklicht te gaan staan. Op het podium was het vaak gitarist Starreveld die het publiek opjutte. Youssef kwam om te zingen en leek zich vaak verzonken in gedachten door Kensingtons hitcatalogus te werken.

Dat hij van de vier het eerste moeite zou krijgen met zijn rol, was niet moeilijk te voorspellen. Toch was de timing wel opmerkelijk. Op het laatste groepsalbum Time werd een nieuwe, soberder weg ingeslagen, die Youssef goed stond. De band leek aan het begin te staan van een transformatie naar beter in plaats van meer.

Radicale vernieuwing

Die komt er niet. Althans niet met Youssef als zanger. De overige drie bandleden zeggen op te zoek te gaan naar een nieuwe zanger, maar het zal moeilijk zijn zo’n bepalende stem als die van Youssef te vervangen.

Eigenlijk kan zo’n gedaanteverwisseling alleen succesvol verlopen als er vrij rigoureus wordt gebroken met het verleden. Genesis en in eigen land Di-rect bewezen dat in het verleden, maar de vraag is of de fans van Keningston wel zitten te wachten op een radicale vernieuwing van het repertoire.

Was Youssefs laatste zo een requiem voor Kensington of slechts een intermezzo? Het is van later zorg. Eerst was er het afscheid van Youssef dat ook op de tribunes voor tranen zorgde. Hoewel niet het meest aanraakbare popdiool, ging achter de dikke gitaarmuren van Kensington een mens van vlees en bloed schuil. Het was mooi om die eens in het volle licht te kunnen zien.

Volledig scherm Kensington © ANP