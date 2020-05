Elly en Rikkert bedolven onder hartverwarmende berichten na publiekloos afscheid

,,Het was heel vreemd”, vertelde de inmiddels 74-jarige Elly Zuiderveld-Nieman vandaag in het NOS Radio 1 Journaal. Samen met Rikkert (73) zong ze het publiek nu via een livestream op internet toe. ,,Vooral bij de eerste twee nummers dacht ik even: hoe komen we de avond door? Maar we stelden ons gewoon de mensen voor die zaten te kijken. Soms had ik bepaalde personen voor ogen, en dan ging het wel weer. En er zat natuurlijk een geweldige crew, waar we af en toe naar konden kijken.”



Hoeveel mensen er precies meekeken weet Elly niet, maar zij en haar man werden na afloop overspoeld met lieve berichtjes. ,,We zitten ze nog allemaal te bekijken. Het is hartverwarmend en ontroerend. Echt overweldigend en heel fijn.”



Dat er nu geen publiek bij het laatste optreden kon zijn, is jammer. ,,Maar de gezondheid van Rikkert liet het niet meer toe”, zegt Elly. Zijn situatie is volgens haar ‘te onzeker’ om het over een half jaar of jaar te doen. ,,Ik zeg niet dat het helemaal over is maar het was te onzeker dus hebben we hier voor gekozen.”