Ellie Lust hekelt kritiek op ‘positief’ coronalied, nummer toch mikpunt van spot

video941.000 kijkers zagen gisteravond hoe het coronalied Zon in première ging in de RTL 4-talkshow van Eva Jinek. Het nummer lag vooraf flink onder vuur. De meewerkende BN’ers werden er onder meer van beticht een slaatje te willen slaan uit de coronacrisis. Ellie Lust, die meewerkte aan het lied, beet in de talkshow flink van zich af. ,,Neem nog een augurk’’, zei ze onder meer tegen de criticasters.

Het coronalied is een initiatief van Imke Emons, die ook achter het applaus voor het zorgpersoneel zat. Ze wilde nog meer doen, dook haar netwerk in en kreeg flink wat BN’ers op de been. Maar liefst 100 bekende mensen hielpen mee, van wie Remy Bonjasky, Kenny B en Ellie Lust gisteravond aanschoven bij Eva Jinek om te praten over het nummer.



De talkshowhost besprak de kritiek die afgelopen weekend had geklonken op sociale media. Zo werd een oproep gedaan om het nummer te boycotten. De BN’ers werd verweten dat ze zichzelf te belangrijk vinden, ze een slaatje willen slaan uit een crisis en dat ze beter de handen op een andere manier uit de mouwen kunnen steken.



Lust zei het ‘ontzettend jammer’ te vinden dat de actie #zingcoronadewerelduit en het bijbehorende nummer Zon de afgelopen dagen veel kritiek kregen. ,,In deze tijd dat we het allemaal moeilijk hebben. Laten we allemaal positief zijn. Dat negatieve op voorhand al", stelde de oud-politievrouw.



,,Dat is iets wat niet bij mij past. Als je weet dat het uit een goed hart van een moeder is ontstaan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot dit lied. Iedereen heeft belangeloos meegedaan aan de actie. Als je zo reageert, dat past helemaal niet bij de positieve intenties. Ik hoop dat de mensen die negatief waren het beeld gaan bijstellen en als dat niet zo is, neem nog een augurk en slaap lekker verder.”



Lees verder onder de tweet:

Ook Remy Bonjasky, die te horen is op het nummer, vindt de kritiek op het lied vreselijk. ,,Het slaat helemaal nergens op dat je in je zolderkamer zoiets moet tikken. Ik snap gewoon niet waarom je zo negatief moet zijn’’, aldus de oud-bokser. ,,Het is echt een mooi lied.”



Zanger Kenny B zei blij te zijn dat hij een bijdrage heeft kunnen leveren aan Zon. Het is volgens hem een ode aan iedereen in Nederland in deze crisis. Ook aan de mensen die het liedje niets vinden, aldus Kenny. ,,Dan hebben ze lekker iets om over te praten.”

Spot

Desondanks bleef het nummer van de BN’ers mikpunt van spot. Cabaretier Peter Pannekoek maakte tegenover zijn ruim 19.000 volgers op Twitter de vergelijking met de ophef rond Rumag, het bedrijf dat onder vuur kwam te liggen na een actie rond de coronacrisis. ‘Iedereen: wat is Rumag een afschuwelijk bedrijf. Niemand kan dit overtreffen. Bekend Nederland: hold my beer', schreef hij. Een tweet van verpleegkundige Don Roelofsen (ruim 14.000 volgers) werd ook veel geliket. Hij reageerde: ‘Hadden die 100 BN’ers het maar gewoon bij klappen gehouden.’



Ook het bekende parodieaccount met de naam Koningin Máxima (15.000 volgers) liet twitteraars lachen. Daarop werd geschreven: ‘En toch grijpt het nummer je wel bij de strot’, aangevuld met een plaatje van gebarentolk Irma Sluis die een stikbeweging maakt.



Ondanks de première van het coronalied moet Eva Jinek het doen met een veertiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Concurrent Op1 noteerde 1,5 miljoen kijkers, een half miljoen meer van Jinek. Best bekeken programma van de avond was het Achtuurjournaal met 3 miljoen kijkers.