Ellen ten Damme: ‘Als dit nodig is om de sector weer op gang te krijgen, prima’

VIDEO 3000 bezoekers wagen zich in de kroeg: ‘Als ik hierdoor corona krijg, neem ik dat voor lief’

14 april Wie had gedacht dat het ooit nieuws zou zijn dat mensen een biertje drinken in de kroeg? In vijf Utrechtse cafés mocht het vandaag weer, in het kader van de Fieldlab-experimenten. Onder toeziend oog van tientallen journalisten -waaronder Franse, Britse en Belgische- zullen de komende vier dagen 3000 bezoekers zich, getest en wel, wagen aan een tapbiertje. „Mocht ik hierdoor corona krijgen, neem ik dat voor lief.”