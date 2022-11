Ellen Pompeo stopt na negentien seizoenen met Grey’s Anatomy

Pompeo die de rol van dokter Meredith Grey vertolkte, acteerde in meer dan 400 afleveringen van de populaire ziekenhuisserie. De actrice twijfelde vorig jaar al over een negentiende reeks, maar liet zich toch overhalen. Ze is daar overigens maar in een beperkt aantal afleveringen te zien. Haar vertrek zou wel eens het einde kunnen betekenen van de serie, omdat de makers altijd hebben laten weten ‘niet zonder haar door te willen’.

Zelf is zij een andere mening toegedaan, zo liet zij in een interview met Entertainment Tonight doorschemeren. ,,De serie spreekt heel veel mensen aan. Heeft generaties zorgmedewerkers geïnspireerd, dus ik denk dat het goede stof is voor jonge mensen.”

In haar afscheidsbericht bedankte Ellen Pompeo de fans. ,,Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de beste fans ter wereld. Jullie hebben deze rit zo leuk en iconisch gemaakt.”

Negentiende seizoen

In Amerika is het negentiende seizoen vanaf eind dit jaar te zien op ABC. In Nederland is de serie te zien op Disney+, waar ook de andere achttien reeksen op te vinden zijn. Wanneer de nieuwe serie te zien is, is nog niet bekend. Op Net 5 start in januari van 2023 het achttiende seizoen. Grey’s Anatomy is de langstlopende ziekenhuisserie ooit. Dat record stond daarvoor op naam van ER (1994-2009), maar dat medisch drama kwam ‘slechts’ tot vijftien seizoenen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: