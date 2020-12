Ellen DeGeneres (62) gevloerd door coronavirus

Mariah Carey wil leven laten verfilmen na succes van biografie

9 december Nadat de memoires van Mariah Carey binnen korte tijd doordrongen tot de meest belangrijke boekenlijsten in de Verenigde Staten, is de zangeres nu van plan haar 'zielenroerselen' tot leven te laten komen via televisie of film. Dat liet Carey weten tijdens een interview met Jimmy Fallon.