Elf jaar oud en al vier jaar verkering: jong koppel laat Martijn Krabbé smelten

The Voice KidsDe 11-jarige Ryan heeft de coaches van The Voice Kids én presentator Martijn Krabbé vanavond laten smelten toen hij vertelde over zijn verkering. Het jonge zangertje is al vier jaar samen met Ayla en vindt haar duidelijk het mooiste meisje van de wereld. ,,Ik zou wel met haar willen trouwen.’’

Het liefdessprookje begon bij knutselles, vertelde de eveneens 11-jarige Ayla, die mee was gekomen naar Ryans auditie bij de RTL 4-talentenjacht. Terwijl presentator Martijn Krabbé de makers van het programma vroeg vioolmuziek in te starten, liet hij het jeugdige koppel alles over hun liefde vertellen.

,,We waren aan het knutselen en toen vroeg Ryan of ik verkering met hem wil’’, zei Ayla. ,,En nu hebben we eigenlijk nog steeds verkering.’’ Hoe lang al, wilde Krabbé weten. Vier jaar, aldus Ayla. ,,Vier jaar!’’ reageerde Martijn. ,,Dat is niet normáál.’’

In het opgenomen voorstelfilmpje vertelde Ryan waarom hij Ayla zo leuk vindt. ,,Ik vind haar heel knap en ze is ook heel lief’’, zei hij. ,,En ik zou ook wel met haar willen trouwen.’’ Voor mensen die het eventueel zouden weglachen, verzekerde Ryans vader dat bij ‘bloedserieus’ is. ,,Wat prachtig!’’ zwijmelde Martijn.

Ryan en Ayla zijn smoorverliefd.

Verkering-vriendinnetje?

Na Ryans optreden vroeg coach Ali B, die als enige was gedraaid voor zijn versie van I’ll be there, wie hij allemaal mee had genomen. Naast zijn ouders en broer was dat dus ook zijn ‘vriendinnetje’. ,,Als jij zegt vriendinnetje, is dat dan je verkering-vriendinnetje?’’ vroeg Ali. Ja dus. De coaches smolten en vroegen Ayla erbij te komen op het podium.

Wat vond zij goed aan het optreden van haar vriend? ,,Hij deed heel lang zo aaaaah’’, deed ze zijn uithaal na. En wat vindt ze leuk aan Ryan? ,,Zijn ogen zijn supermooi en ja, hij is gewoon knap.’’ Ali bedeelde haar meteen de rol van manager toe. ,,Als ik hem wil bereiken, moet ik jou dan bellen? Jij regelt zijn zaakjes, ja?’’

Ali wilde zijn pupil graag knuffelen, maar dat kon vanwege corona natuurlijk niet. ,,Aangezien ik je niet mag knuffelen...’’, begon Ali. ,,Ayla, zou jij hem voor mij willen knuffelen?’’ Dat wilde ze wel en ze gaf Ryan een goede knuffel.

Ayla wilde haar vriendje graag knuffelen nu Ali dat niet mocht doen.

Bij het verlaten van het podium liepen de jonge geliefden allebei een andere kant op. ,,Hallo, jullie lijken The Common Linnets wel’’, grapte Ali, verwijzend naar de band van zijn collega-coach Ilse DeLange, die na haar songfestival-avontuur ruzie kreeg met Waylon, de oorspronkelijke zanger van de formatie. ,,Wel even dezelfde kant op.’’

Eenmaal terug bij zijn familie gaf Martijn Krabbé de kleine Ryan nog een inkoppertje. Althans, dat dacht hij. ,,Volgens mij kan je nog beter, want je was best een beetje nerveus. Maar als we heel eerlijk zijn, de hoofdprijs heb je natuurlijk al. En die heet...’’ gaf hij de voorzet. ,,Ali!’’ riep Ryan. ,,Ayla!’’ corrigeerde hij snel. ,,Net op tijd!’’ riep Martijn.

