Eindzege Waylon blijft uit zicht na loting halve finale

SongfestivalMuziekverslaggever Stefan Raatgever volgt Waylon in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival in Lissabon.

Ze lijken op politieke verkiezingscampagnes. De weken voor de eerste repetities van het Eurovisie Songfestival bieden een nerveuze stilte voor de storm waarin elke snipper nieuws de peilingsthermometer laat uitslaan. Nu de startvolgorde van de twee halve finales bekend is, weten we weer iets meer over de kansen van Waylon, die op 10 mei als achtste aantreedt.

Eerst het slechte nieuws: de gehoopte plek in de opening van de tweede halve finale ging aan de Oranje inzending voorbij. De organisatie koos, enigszins voorspelbaar, voor oud-winnaar Alexander Rybak als eerste act op het podium. Daarentegen ontliep Waylon gelukkig de zeer nadelige – want snel weer vergeten - startplekken 3 t/m 5. Verder is er weinig om over te juichen. Optreden na de vrij anonieme bijdrage uit Moldavië – dat zich overigens wel bijna altijd kwalificeert – is zeker niet ongunstig, de plek precies voor het favoriete Australië is dat wel.

De afgelopen weken is Waylon met zijn countryrocker Outlaw in ’Em wat weggezakt bij de bookmakers. Hij piekte op plek 6, maar staat inmiddels op 11. Vooral België stoof omhoog en is ons land ruim voorbij.

Volgende week zaterdag zullen de wedkantoren met interesse het in de Amsterdamse Afas Live gehouden Eurovision in Concert volgen. De live-mogelijkheden van de deelnemerartiesten én de reactie van de fans zijn daar voor het eerst open en bloot zichtbaar. Mogelijk kan Waylon daar zijn positie verbeteren.