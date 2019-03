Einde Game of Thrones verraste Kit Harrington

Van zoenend betrapt worden tot bevallen van Xess Xava: huwelijk Yo en Wes in beeld

13:54 Het begon met een zoenpartij in een garage, een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje en vijf jaar later verwelkomden ze hun zoontje Xess Xava. Gisteren werd bekend dat hét showbizzkoppel gaat scheiden. Het turbulente leven van de twee mag nu dan het dieptepunt hebben bereikt, Yolanthe en Wesley beleefden samen heel wat hoogtepunten, waarbij heel Nederland meekeek. Het leven van ‘Yo en Wes’ in beeld.