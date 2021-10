Eind deze week in Utrecht: winkelen bij Suzan en Freek

Wie vrijdag of zaterdag gaat winkelen in Utrecht kan tussen 10 en 20 uur langs in de speciale store van Suzan & Freek, die ter plekke hun nieuwe album signeren en zaterdag een exclusief optreden geven. Op vrijdag is er in de store een open podium voor muzikaal talent. Kaarten voor het optreden van Suzan & Freek zijn te winnen in de middagshow van Domien Verschuuren op radiozender Qmusic.