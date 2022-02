Effect van Voice-schandaal: ‘In contract vastleggen dat je met je vingers van anderen afblijft’

Topman Sven Sauvé van RTL roept de mediasector op om tot een eenduidige aanpak te komen van grensoverschrijdend gedrag. ,,De recente onthullingen hebben duidelijk gemaakt dat dat nodig is. Wij stellen voor om afspraken vast te leggen in een convenant dat door alle partijen wordt ondertekend.” Bij zowel RTL (extern) als Talpa (intern) loopt momenteel een onderzoek naar de bedrijfscultuur. ,,Verbeter de wereld, begin bij jezelf’’, zei Talpa-directeur Paul Römer daarover. ,,Wij hebben ook alle procedures en contracten die we hebben al tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.’’

Quote Ik denk dat tot nu toe nooit iemand een coach van een programma heeft verteld dat hij met zijn vingers van mensen moet afblijven Paul Römer (Talpa Network)

Aanleiding voor de bijeenkomst over grensoverschrijdend gedrag in de tv-wereld waren de recente onthullingen van Boos over misstanden van The Voice of Holland. Een aantal Tweede Kamerleden liet zich vanuit meerdere hoeken voorlichten over het effect van de uitzending. Zo pleitten zangeres Aafke Romeijn en artiestenbegeleider Basja Chanowski voor een efficiënter meldpunt en verplichte voorlichting voor mensen in de tv-wereld.

Drempel

De collectieve mening was dat meldpunten geen zin hebben zolang ze alleen op papier bestaan en mensen een te hoge drempel ervaren om er gebruik van te maken. Daarnaast is het belangrijkst preventie, om te voorkomen dat meldpunten nodig zijn. Römer voorziet dat contracten hier voortaan expliciet over zijn. ,,Twintig jaar geleden werkte ik in de Verenigde Staten en verbaasde ik me over de vuistdikke contracten waarin werkelijk alles werd besproken. Wij deden het met drie A4-tjes. Maar die volstaan hier ook niet langer. Wij zullen ons anders moeten gaan opstellen. Ik denk dat tot nu toe nooit iemand heeft bedacht om bijvoorbeeld een coach van een programma te vertellen dat hij met zijn vingers van mensen moet afblijven. Ik vind dat als mens vanzelfsprekend, maar dat is het dus niet. We zullen het allemaal moeten vastleggen, maar zelfs dan voorkom je niet alles.’’

Bij Slachtofferhulp Nederland en Mores Online, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de gehele culturele sector, zijn sinds de uitzending van Boos veel meer meldingen binnengekomen. ,,Bij ons nam het aantal met de helft toe’’, aldus bestuursvoorzitter Rosa Jansen. Bij Mores Online, opgericht na de #Metoo-affaire rond castingdirecteur Job Gosschalk, kwamen er ‘schrikbarend veel meldingen’ binnen, vertelde voorzitter Janke Dekker, zonder de aantallen te specificeren. ,,Wat opviel was dat daar ook meldingen bij zaten uit sectoren als de advocatuur en de medische wereld met de vraag waarom hun sector geen meldpunt heeft. ‘Bij ons is het net zo erg’, hoorden we dan.’’

Voor de uitzending van Boos ging het bij de meldingen bij Mores in 85 procent om ongewenste gedragsvormen en in 15 procent om gedrag dat mogelijk strafrechtelijk vervolgd kan worden. Na de uitzending van Boos lag die verhouding op 50/50, vertelde Dekker, die inschat dat er vanwege het grote aantal freelancers in de tv-wereld angst bestaat om melding te doen uit onzekerheid over hun baan.

