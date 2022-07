Eeuwig zwijmelen bij Jane Austen: icoon blijvend dominant in filmland

Crewlid vermoord op set Law & Order in New York

Een lid van de productiecrew van politieserie Law & Order: Organized Crime is dinsdagochtend doodgeschoten tijdens zijn werk. De man was een van de parkeerwachters van de set in New York. Hij zat rond 05.15 uur in een auto, toen de dader zijn deur opende en een wapen afvuurde.

7:40