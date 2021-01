Eerste reguliere Big Brother houdt op RTL 5 ruim half miljoen kijkers over

21ste reeks Wie is de Mol? noteert best bekeken seizoens­ope­ner ooit

3 januari De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is uiterst succesvol van start gegaan. Ruim 3,1 miljoen kijkers zagen hoe tien kandidaten zich onderdompelden in een het avontuur in Tsjechië. Daarmee is het de best bekeken seizoensstart ooit voor Wie is de Mol?.