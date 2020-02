Eerste Nederlandse soloconcert Rolf Sanchez uitverkocht

Rolf Sanchez staat op 10 april met zijn eigen concert ‘Una Noche’ in AFAS Live met een avond vol latin muziek. De zanger is uitzinnig met het nieuws dat zijn eerste concert meteen is uitverkocht. ‘We did it’, schrijft hij uitgelaten op zijn Instagram. De zanger, wiens echte naam Rolf Wienk is, zegt verder dat hij erg dankbaar is.