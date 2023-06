Eerste beelden nieuwe documentaire van Humberto Tan

Met video Eloise van Oranje vastgelegd met verborgen camera als ze ingrijpt bij racistisch gesprek: ‘What the f*ck’

‘Gravinfluencer’ Eloise van Oranje is met een verborgen camera vastgelegd, terwijl ze tekeergaat tegen iemand die racistische teksten uitslaat op een terras. Met stevige bewoordingen. ,,What the f*ck ben jij f*kking racistisch? Doe effe normaal joh.’’