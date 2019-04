Eerste beelden Married at First Sight: mannen kiezen voor ‘barbiepop’

videoRTL programmadirecteur/ presentator Peter van der Vorst (47) is er tijdens de opnames van het vierde seizoen van zijn programma Married at First Sight achtergekomen dat sommige kandidaten wel heel voorspelbaar uit de hoek komen. In de eerste beelden van het liefdesexperiment, waarin mannen en vrouwen hun liefdeslot in handen van een team wetenschappelijke experts leggen, is te zien hoe de looks van een ‘barbiepop’ flink worden gewaardeerd.