Eerst wilde De Mol SBS 6 omvormen tot een RTL-kopie, nu is het geruisloos in een NPO-kloon veranderd

RTL Boulevard niet welkom bij fotosessie Oranjes in Lech na delen van musicalfo­to prinses Amalia

14:56 RTL Boulevard is eind februari niet welkom bij de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie in Lech. Reden hiervoor is de publicatie van een Instagramfoto na de kerstmusical waaraan prinses Amalia meedeed, meldde het televisieprogramma gisteravond in de uitzending. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is die instagrampublicatie een ‘schending van de mediacode’.