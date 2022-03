EenVandaag zendt verboden item over advocaat Wiersum alsnog uit

Het tv-programma EenVandaag zendt een reportage over de vermoorde advocaat Derk Wiersum, die maandag door de rechter werd verboden, vanavond alsnog uit. De Orde van Advocaten Amsterdam had een kort geding aangespannen tegen uitzending van het item.

Volgens de advocatenorde was ‘de veiligheid van advocaten in het geding’. Beide partijen zijn inmiddels tot een schikking gekomen, waardoor de reportage nu alsnog uitgezonden kan worden, laat EenVandaag weten. Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In een geluidsopname die EenVandaag heeft, zegt Wiersum een paar maanden voor zijn dood dat het Openbaar Ministerie het niet nodig vond om de hele familie van B. goed te beveiligen.

Toen was de broer van de kroongetuige al doodgeschoten. Dat gebeurde kort nadat het OM kenbaar had gemaakt dat B. zich had gemeld als kroongetuige. ,,Er is nooit een moment geweest waarop het OM heeft gezegd: maak je geen zorgen, als Nabil tekent gaan wij sowieso alles doen”, zegt Wiersum op de geluidsopname. ,,Ik ben nooit bij een gesprek geweest waar concreet gesproken is over die beveiliging wel en die beveiliging niet.”

Slagkracht Taghi

Volgens Wiersum hielden politie en OM geen rekening met een dergelijke wraakactie. ,,Daar heb ik me in deze zaak wel over verbaasd. De keuzes over veiligheid zijn gemaakt op basis van wat er in het verleden gebeurd is, terwijl dat niet echt een garantie voor de toekomst is.” Wiersum en de familie van de kroongetuige zouden hebben gewaarschuwd voor hoofdverdachte Ridouan Taghi. ,,De familie wilde die deal niet. In het gesprek maken zij duidelijk hoe gevaarlijk Taghi is en hoeveel slagkracht hij heeft. En over het feit dat Taghi, als hij niet bij Nabil zou kunnen om Nabil te pakken, ook wel iemand in de naaste omgeving van Nabil zou pakken.”

De advocaat heeft in het opgenomen gesprek ook zijn zorgen uitgesproken over zijn eigen veiligheid, meldt EenVandaag. Hij heeft het over onbekende nummers waar hij door gebeld wordt. ,,Dit was iets dat mij verbaasde en eerlijk gezegd ook wel zorgen baarde”, zegt Wiersum daarover in de opname.

In juli vorig jaar werd ook Peter R. de Vries vermoord. Hij was adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Dinsdag is een nieuwe zitting in het omvangrijke proces Marengo, B. is daarbij niet aanwezig.

