EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker stapt over naar RTL

Gijs Rademaker (44), bekend als opiniepeiler van EenVandaag bij de NPO, stapt over van AvroTros naar RTL. Daar gaat hij onder meer het nieuwe programma RTL Nieuwspanel presenteren én een docureeks maken met Maarten van Rossem over dinosauriërs.

Dat maakt RTL vandaag bekend. Rademaker blijft actief als opiniepeiler en zal in die hoedanigheid vaker te gast zijn in de talkshows van RTL, waar hij nu al regelmatig aanschuift. RTL Nieuwspanel gaat volgend jaar van start.

,,In deze moeilijke tijd vol crises en politieke tegenstellingen blijft het belangrijk om te kunnen peilen hoe Nederlanders denken over wat er speelt in de samenleving’’, zegt Rademaker. ,,Ik kijk ernaar uit om dat de komende jaren bij RTL te gaan doen en me daarnaast ook op andere vlakken te ontwikkelen.”

Directeur content Peter van der Vorst is blij dat Rademaker naar RTL komt. ,,Met alles wat er gebeurt in onze samenleving is het waardevol en belangrijk om te weten hoe Nederlanders denken en wat hen bezighoudt. Via het nieuwe RTL Nieuwspanel kunnen we onder leiding van Gijs dat gesprek met de kijker over tal van onderwerpen dagelijks gaan voeren.”

Rademaker gaat ook andere programma’s maken, zoals een reeks documentaires over dinosaurussen waarvoor hij met historicus Maarten van Rossem afreist naar de Verenigde Staten. Het tweetal maakt al een podcast over de wezens, de Dinocast. De docureeks moet een ‘wonderlijke zoektocht naar bijzondere dinosauriërs’ worden.

