Een van de voornaamste momenten van de kroning bleef privé achter een gewijd scherm

Hoe hij erbij zit, zal de wereld nooit weten. Wat koning Charles III (73) denkt of voelt waarschijnlijk ook niet. Eén van de voornaamste momenten tijdens de kroningsdienst van de vorst in Westminster Abbey blijft namelijk privé: de zalving. Met gewijde olijfolie uit Jeruzalem wordt Charles gezalfd door de aartsbisschop van Canterbury, Jason Welby. Dit gebeurt achter een eveneens gewijd scherm, want dit wordt beschouwd als een moment tussen God en de koning.

De tientallen televisiecamera's in Westminster Abbey in Londen zoomen in op het kerkkoor. Wacht eens even, zingen zij de Champions League-hymne? Even lijkt het er wel op.

Het zit net andersom: de Champions League-muziek, ruim dertig jaar geleden gecomponeerd door Tony Britton, is geïnspireerd op Händels muziekstuk Zadok the Priest, dat al eeuwen wordt gezongen tijdens het zalven van nieuwe Britse monarchen.

Oppassen met Champions League-vergelijkingen

Het is tegenwoordig oppassen geblazen met Champions League-vergelijkingen, maar het is in dit geval wel heel treffend: de kroning van de Britse vorst, de eerste in bijna zeventig jaar, is het summum van ceremonies, protocol, tradities, van pracht en van praal. Champions League dus. En dan ook direct de finale.

Tijdens de veel bescheidenere inhuldiging van onze eigen koning, iets meer dan tien jaar geleden, trad Willem-Alexander even buiten zichzelf, verklapte de vorst onlangs in zijn podcast met Edwin Evers. Stel dat zijn collega-koning Charles nu ook zo'n moment zou hebben beleefd, wat zou hij dan gezien hebben?

Onder andere zijn tweede echtgenote, koningin Camilla. Zij wordt ook gekroond en gezalfd. In haar geval niet achter het scherm, maar in het openbaar. Hoewel, ook bij haar zalving draaien de televisiecamera's weg. Dus de 2000 aanwezigen in Westminster Abbey zien de zalving wel, de rest van de wereld niet.

Hij ziet z'n oudste zoon, prins William, die voor hem knielt. Hij kijkt zijn vader niet aan, maar wendt de blik opzij en leest vanaf een kaartje dat voor hem omhooggehouden wordt een hommage voor: ,,Ik, William, prins van Wales, zweer trouw aan u en zal trouw en loyaal zijn aan u als uw leenheer van lijf en leden. Zo helpe mij God.’’ Dan raakt William kort de gouden kroon (ruim 2 kilo zwaar) op het hoofd van zijn vader aan en geeft hem een aandoenlijke zoen. Heel even lijkt Charles te ontdooien, maar al snel gaat zijn blik weer op standje gespannen. William weet: de volgende keer dat deze dienst gehouden wordt, is hij de hoofdfiguur.

En daarna zal hij prins George zien, die nu als 9-jarige helpt met het dragen van opa's mantel. Over - normaal gesproken - ongeveer een halve eeuw is hij zelf aan de beurt.

Als koning Charles buiten zichzelf treedt, ziet hij zijn andere zoon, prins Harry, pas op rij drie zitten, bij zijn nichten Beatrice en Eugenie en hun partners. Dit zijn de dochters van Charles’ broer prins Andrew, die andere omstreden figuur bij de Windsors. Ze zitten achter de zogeheten ‘working royals’. In z'n uppie is prins Harry aan het einde van de zaterdagochtend Westminster Abbey binnengelopen. Zonder echtgenote Meghan, maar mét een geheimzinnige glimlach rond zijn bebaarde mond.

Aan de andere kant van het middenpad ziet Charles zijn collega's, staatshoofden uit andere monarchieën, geplaceerd op anciënniteit. De Zweedse koning Carl XVI Gustaf op rij één, hij regeert al sinds 1976. ‘Pas’ op rij vijf zitten Willem-Alexander en Máxima, koningspaar sinds 2013. Ze kunnen met hun Belgische collega's hun naderende staatsbezoek aan België voorbespreken, want zij zitten op dezelfde rij. Dan moeten ze wel over de emir van Qatar praten, want hij zit tussen de koningen van Nederland en België in. Willem-Alexander werd in april 2013 ingehuldigd, het staatshoofd van Qatar trad in juni van dat jaar aan, Filip werd in juli 2013 koning der Belgen.

Maar koning Charles zou voornamelijk zichzelf zien, zoals de hele wereld. Geconcentreerd, schijnbaar nerveus, opvallend vaak met gesloten ogen. Eeuwenoude scepter en staf in zijn handen, een ring om één van zijn stevige vingers - het sieraad staat voor zijn verbintenis met zijn volk en de kerk. En die kroon op zijn hoofd, nog even extra stevig aangedrukt door de aartsbisschop.

Hij is deze zaterdag 23.550 dagen oud. En nu is zijn werk écht begonnen.

