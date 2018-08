Een tournee zit er voor Blind Date niet in, best zonde

Met deze truc kan je vanuit Nederland toch op Glennis Grace stemmen

9:06 Glennis Grace (40) gaat vannacht (Nederlandse tijd) knallen tijdens de tweede kwartfinale van America's Got Talent in het Dolby Theatre in Hollywood. De afgelopen dagen bereidde de powerhousezangeres zich grondig voor op de liveshow die gemiddeld 12 miljoen kijkers trekt. Het publiek kan haar naar een volgende ronde stemmen, maar vanuit Nederland is dat alleen via een legale, technische omweg mogelijk.