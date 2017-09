‘Een mooi mens, een enorme vakman die voor iedereen klaar stond’

De zangeres is een van de laatste artiesten die optrad met Riem de Wolff. Op 23 augustus zongen ze beiden tijdens de 55+ Music Night in Cultura, het centrum voor kunst en cultuur in Ede. Het was achteraf het laatste optreden van Riem de Wolff. ,,Ik kwam na hem, maar schrok toen hij de bühne af kwam. Hij was zo mager, zo broos. Ik dacht: hoe kan hij dit nog? Na afloop zei ik tegen hem: ‘Ga lekker naar huis uitrusten.’ Kort daarna lag hij in het ziekenhuis.”

Riem de Wolff, die decennialang met zijn broer Ruud (overleden in 2000) The Blue Diamonds vormde, was, zo zegt Imca Marina, ‘een schat, zo lief. Hij is mij altijd zeer dierbaar geweest, als mens. Je houdt van elkaar of niet in de showbusiness. En Riem was een van de mensen van wie ik veel hield, maar vergeet niet dat hij ook een fantastische gitarist was met een geweldig repertoire. Met invloeden van indorock, heel prettig om naar te luisteren. Met The Blue Diamonds heeft hij veel voor de Nederlandse muziekwereld betekend. Zij waren de eersten uit Nederland met een wereldhit, Ramona. Laatst kwam die zomaar voorbij. Uit de grote bouwvakkersradio die ik altijd aan heb. Ik ben heel verdrietig.”

Willeke Alberti is geschokt en verdrietig. ,,Riem was zo’n mooi mens, dit is een groot verlies. Een lieve, bijzondere en talentvolle man. Riem is een van mijn meest dierbare collega’s. Wij zijn nota bene samen begonnen in de muziek. Zij hadden met The Blue Diamonds een grote hit met Let it be me, dat heb ik in het Nederlands gezongen, Als ik je zie. Was mijn eerste soloplaatje. Hij zong met mijn vader, ze waren stapelgek op elkaar en mijn broer voetbalde met Ruud in het artiestenelftal. Riem trouwde met een Deense in de periode dat ik verliefd was op een Deen (Sören Lerby). Hij heeft mij de eerste Deense woorden geleerd. En hij scheidde van zijn eerste vrouw, ik ook tegelijk. We hebben samen zóveel meegemaakt”, aldus Willeke, die met een ontboezeming komt. ,,Eigenlijk heb ik altijd gehoopt dat Riem ooit mijn man zou worden. Ik hield van hem, maar we hebben nooit iets met elkaar gehad. Dan was hij vrij, en ik weer niet, of het kwam er niet van. Het werd pure vriendschap.”

Wieteke van Dort trad veel op met Riem de Wolff. ,,Hij was gevoelig, lief, attent en grappig. Zijn dood komt als een schok. Ik heb wel twintig keer tegen hem gezegd: ‘Schrijf een boek, je verhaal, jullie hebben zoveel meegemaakt.’ The Blue Diamonds zijn heel belangrijk geweest voor de popmuziek in Nederland. Samen met zijn broer Ruud was hij een voortrekker voor alle Indische zangers en bandjes die een identiteit kregen. Ramona ging de wereld over. Dat maakte indruk. Riem was een enorme vakman, die heel toegankelijk was voor zijn fans. Een mooie verteller, geestig bovendien. Zei dan op het toneel: ‘Ik ben nog mooi en slank, mijn haar is lekker dik, alleen de kleur is van het Kruidvat.’ Ramona was dé hit. Het was voor de fans altijd wachten op Ramona, dat dan achterin het repertoire zat.”

Vorige week maandag voelde Riem de Wolff zich niet lekker. ,,Zijn kinderen hebben hem toen naar het ziekenhuis gebracht. Gedacht werd aan een herseninfarct, maar het bleek een hersenbloeding. Riem was aanspreekbaar, al viel hij af en toe weg. Dan denk je wel dat het herstel lang gaat duren, maar afgelopen weekend kreeg hij daar nog een hersenbloeding overheen. Volkomen onverwacht”, zegt George Kwekel, veertien jaar lang de manager van Riem de Wolff. ,,Een lieve, warme, zorgzame man die voor iedereen klaar stond. Zonder sterallures en loyaal naar zijn fans voor wie hij altijd klaar stond.”

Riem de Wolff laat twee kinderen en drie kleinkinderen na.