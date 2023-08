Een huis vol-familie Blom deelt verdriet van overleden dochtertje Miriam (6): ‘Iedereen mag meekijken’

Sharon (29) raakte baan, huis en verloofde kwijt: ‘Het leven op straat is zwaar’

Slaapt in 2030 niemand meer op straat? Sharon Hoogeveen (29) leeft zelf op straat en heeft een hard hoofd in die belofte van het kabinet. ,,Ik heb eens in de parkeergarage geslapen met zes mannen. Nou, dan blijf je echt wel wakker voor je eigen veiligheid.”