Een gedicht van Amanda Gorman en een peperdure halftime show: dit was de Super Bowl 2021

Zondagavond vond een van de grootste sportevenementen van het jaar plaats: de Super Bowl. Zoals altijd was het een sportieve avond - spoiler: de Tampa Bay Buccaneers gingen met de overwinning naar huis - maar waren het vooral de optredens waarover gepraat werd. Met The Weeknd als hoofdartiest was spektakel verzekerd.

Voor aanvang van de Super Bowl eerde dichter Amanda Gorman de helden uit de coronacrisis. Een primeur: het eerste optreden ooit van een dichter tijdens wereldwijd veel bekeken sportfinale. Gorman maakte tijdens de beëdigingsceremonie van president Joe Biden ook al indruk. Haar klus bij de Super Bowl dankt ze overigens niet aan haar optreden tijdens de inhuldigingsceremonie; een woordvoerder van de NFL laat aan USA Today weten dat de footballbond al in november contact opnam met de dichteres.

In een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht, lichtte ze de inzet van drie van de ‘coronahelden’ uit. Geheel in stijl van de sportwedstrijd noemde ze de drie ‘captains’. ,,We prijzen hen om hun inzet en hun impact in deze onzekere tijden waarin daar zoveel behoefte aan is. Zij hebben het voortouw genomen en zijn boven alle verwachtingen en beperkingen uitgestegen”, aldus Gorman. De aangewezen helden zijn een leraar uit Los Angeles die ervoor heeft gezorgd dat al zijn leerlingen toegang hadden tot technologie om vanuit huis te leren, een covidverpleegkundige uit Tampa en een sociaal werker uit Pittsburgh die zich ontfermt over veteranen en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Kartonnen fans

Kort daarvoor werd de show traditioneel geopend met The Star-Spangled Banner, het Amerikaanse volkslied. Uitverkorenen om dat nummer dit jaar te brengen, waren R&B-zangeres Jazmine Sullivan en countryster Eric Church. Om het halflege stadion waarin de Super Bowl zondag wordt gespeeld toch een beetje vol te laten lijken, had de NFL 30.000 op levensgroot geprinte foto’s van mensen in het Raymond James Stadium in Tampa geplaatst. Onder de kartonnen fans bevindt zich een flink aantal sterren, onder wie Lady Gaga, Billie Eilish, Ozzy Osbourne en DJ Khaled. Zelfs de foto van Bernie Sanders, die een populaire meme werd in de dagen na de inauguratie van Joe Biden, kreeg een plekje in het stadion.

In de pauze van de wedstrijd, was het tijd voor de halftime show, waarin altijd de grootste sterren van het moment een spetterend optreden geven. Dit jaar was de eer aan The Weeknd, die zich in het rijtje mag scharen van Beyoncé, Lady Gaga, Justin Timberlake en Madonna. Vaak nodigen de sterren ook gastartiesten uit, maar The Weeknd hield zich aan zijn woord en gaf een solo-optreden.

Enorme groep achtergronddansers

De Canadese zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, legde naar verluidt miljoenen dollars bij - bedragen van 7 miljoen dollar gaan rond, voor een optreden van een minuut of dertien - om de show die hij voor ogen had neer te zetten. The Weeknd pakte dan ook flink uit met het decor en een enorme groep achtergronddansers. Hij kwam op tegen een Las Vegas-achtergrond, zong Can’t Feel My Face vanuit een verlicht doolhof en voor het slotnummer Blinding Lights was bijna het hele veld gevuld met achtergronddansers die dezelfde kleding droegen als The Weeknd, maar een masker over hun gezicht droegen.

Dat laatste was een verwijzing naar de opvallende look die The Weeknd zich het afgelopen jaar tijdens de promotie van hun album After Hours vaak heeft aangemeten. Zo verscheen hij bij de American Music Awards met zijn hoofd in het verband en zijn gezicht vol pleisters. In de video clip van Save Your Tears die vorige maand uitkwam, droeg de zanger protheses waardoor het leek alsof hij flink wat plastische chirurgie had laten doen.

The Weeknd had van tevoren al aangegeven zijn halftimeshow geschikt te houden voor het hele gezin en verscheen zelf zonder pleisters, verband of protheses bij zijn optreden. De show duurde dertien minuten, ook zijn hits Starboy, The Hills, I Feel It Coming, Save Your Tears en House of Balloons kwamen daarin voorbij.

