Een gasfles in Romeinse tijd? Deze beeldbloopers werden tijdens montage over hoofd gezien

Met video Mildred Nijhove trouwde Anouk en Dominique: ‘Ik heb mijn momentje gepakt’

Het draaide zaterdagavond om de bruiloft van Anouk en haar Dominique, maar Mildred Nijhove stal óók de show. De enthousiaste trouwambtenaar, die de huwelijksceremonie op het Malieveld leidde, moet nog steeds bijkomen van het bijzondere moment. ,,Dit was next level. Een droom die is uitgekomen”, vertelt ze aan deze site.

14:09