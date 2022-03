Een avondje Stefano Keizers is een avondje vol heerlijk ongemak en absurdisme

Video's Ook België onthult songfesti­val­num­mer, Verenigd Koninkrijk stuurt Tik­Tok-ster naar Eurovisie

Ook voor België is bekend met welk nummer het land hoopt het Eurovisie Songfestival in mei te winnen. Zanger Jérémie Makiese gaat naar de Italiaanse stad Turijn met het lied Miss You. Even later maakte de BBC bekend dat TikTok-ster Sam Ryder het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt met het nummer Space Man.

11:15