Een 10! Jury perplex in finale Het perfecte plaatje: ‘Droom van een foto, diepe buiging’

Met een 10 en 9,8 was de fashionshoot in de finale het hoogtepunt van deze reeks van het RTL 4-programma Het perfecte plaatje. Het is winnares Linda Hakeboom die met de hoogste score naar huis gaat. De 37-jarige presentatrice was tijdens het maken van de foto bij een IJslandse gletsjer al dolenthousiast. ,,Ik heb er geen woorden voor hoe tof ik dit vind. Ik ben debiel blij”, sprak ze uit. En ook het model, dat miss universe is op IJsland, was lyrisch. ,,Dit is de mooiste fotoshoot die ik ooit heb gedaan”, vertelde ze aan Hakeboom.



De jury was eveneens dolenthousiast. Presentator Tijl Beckand somde hun kritieken op: ,,Nog nooit eerder werden er zoveel superlatieven gebruikt. Ze zijn jaloers dat ze zelf niet zo'n foto gemaakt hebben. Het is kunst. Pure perfectie. Een hele diepe buiging.”