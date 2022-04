Eekhoorn Scrat uit ‘Ice Age’ krijgt na 20 jaar eindelijk zijn eikeltje te pakken, omdat studio wordt opgedoekt

Therapeut Depp en Heard spreekt over 'wederzijd­se mishande­ling’

Een therapeut die Johnny Depp en Amber Heard tijdens hun huwelijk heeft behandeld stelt dat beiden zich schuldig maakten aan mishandeling. Dat verklaarde zij vandaag in de rechtbank van Virginia in de zaak die de acteur tegen zijn ex-vrouw heeft aangespannen wegens smaad. Dat deed hij naar aanleiding van een artikel dat zij in 2018 schreef over huiselijk geweld.

