Edwin Evers: Ik werd een beetje moe van het moeten

Boodschap mooier dan de lach bij de Roast of Johnny: ‘Doe iets of matig je toon’

7:30 Na Gordon en Giel Beelen komt Comedy Central komende dinsdag met The Roast of Johnny. Deze krant was bij de opnames van het vermakelijke programma, waarin de boodschap sterker was dan de grap. ,,Laten we het leven vieren, maar er zeker ook bij stilstaan.”