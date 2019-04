Edsilia Rombley diep bedroefd door overlijden theaterbezoekster

De theatershow van Edsilia Rombley op woensdag 3 april zal de zangeres nooit meer vergeten. ,,Iemand die in de zaal ineens onwel wordt en na een uur hulp en reanimeren niet meer wakker wordt’’, schrijft Edsilia over haar show in theater De Meervaart in Amsterdam.

,,Ik zing met heel mijn hart voor iedereen maar kon het gewoon niet, zingen terwijl een bezoekster van mijn show een paar meter verderop aan het vechten was voor haar leven’’, vervolgt Edsilia in de emotionele post op Instagram. ,,Wat een mooie avond had moeten zijn werd een nachtmerrie. Vreselijk, je gaat een leuk avondje uit en je komt gewoon nooit meer thuis. Het is niet te bevatten.’’

De gedachten van de Lady of Soul zijn bij de nabestaanden van de bezoekster van haar show: ,,Mijn medeleven gaat uit naar haar lieve man die er bij was en de familie. En sterkte voor alle mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt en ook hun uiterste best hebben gedaan om mee te helpen, het was ook zo heftig voor jullie.’’

Edsilia sluit haar betoog af met een bericht voor de bezoekers. ,,Publiek dat erbij was, bedankt voor jullie begrip. Wanneer ik de show ga inhalen zing ik voor haar en zullen we hier bij stil staan!’’