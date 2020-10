Eddie van Halen (65) overleden: ‘Hij was de held van een generatie’

Gitarist Eddie van Halen en medeoprichter van de hardrockband Van Halen is op 65-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis in Santa Monica in Californië. Dat meldt TMZ.

Bronnen bevestigen aan de nieuwssite dat Eddie overleed in het bijzijn van zijn vrouw Janie, zoon Wolfgang en broer Alex aan de gevolgen van keelkanker. Van Halen was al geruime tijd ziek. Volgens TMZ zou zijn gezondheid de afgelopen dagen ver achteruit zijn gegaan en ontdekten de artsen dat de kanker was uitgezaaid naar andere organen, waaronder zijn hersenen.

De afgelopen jaren vloog hij regelmatig tussen de Verenigde Staten en Duitsland heen en weer voor behandelingen. Zijn zoon Wolfgang schrijft in een emotionele post op Instagram dat Edward Lodewijk Van Halen de beste vader was die hij zich maar kon wensen: ,,Ik denk niet dat ik dit verlies ooit te boven kom.”

Eddie van Halen was een van de meest succesvolle Nederlandse muzikanten ooit. Hij verhuisde op 7-jarige leeftijd van Nijmegen naar de Verenigde Staten, waar hij in 1972 samen met zijn broer Alex de hardrockband Van Halen oprichtte. In 1978 brachten ze hun debuutalbum uit waarmee ze tot de meest populaire rockbands van de jaren ‘80 hoorden. Bij het grote publiek werd Eddie Van Halen vooral bekend door hits als Jump en Hot for Teacher en zijn legendarische gitaarsolo in Michael Jacksons Beat it.

Volledig scherm Eddie van Halen op het podium in 2004. © AP

‘Wat een aderlating dit verlies’

Popjournalist Jean Peal Heck, hoofdredacteur van muziektijdschrift SoundZ, schrikt zich helemaal rot als deze site hem confronteert met het nieuws. ,,Wat?! Dit meen je niet. Eddie... Ik had de afgelopen maanden nog contact met zijn vrouw. Ik wilde hem dolgraag nog eens spreken, maar ik hoor al dat het slechter met hem ging. Wat een aderlating dit verlies, niet normaal.”

Volgens Heck verliest de wereld aan Van Halen een van de invloedrijkste elektrische gitaristen ooit. ,,Wat Eddie op zijn debuutalbum in de jaren zeventig deed, was echt ongehoord. Zoiets had nog nooit iemand gedaan. Die ongelooflijk vernieuwende sound, dat tappen waarmee hij zich van iedere gitarist onderscheidde. Het was revolutionair. Zonder Eddie geen Steve Vai of Joe Satriani.”

Volledig scherm Links Alex van Halen, in het midden Jean Paul Heck en rechts Eddie van Halen. © Privéfoto

Als laatste gesproken

Door zijn ziekte deed Van Halen al vele jaren geen interviews meer. Heck is ervan overtuigd dat hij als laatste Nederlandse journalist hem gesproken heeft. ,,Dat was in Chicago in 2004. Ik vergeet dat nooit meer. Je kon toen al zien dat het slecht met hem ging. God, wat zag die man er slecht uit. Hij leek wel een zwerver! Maar prachtig dat het gesprek was. Echt een muzikant in hart en nieren.”

In de jaren tachtig heeft Heck zijn grote held verschillende keren op het podium gezien. ,,Iedere keer stond ik vooraan, soms op een paar meter afstand. Ik had werkelijk nog nooit zoiets gezien. Eddie perste de ene na de andere ongelooflijke solo uit zijn gitaar, zonder maar één keer naar zijn snaren te kijken. Zijn verlies is voor mij persoonlijk net zo erg als David Bowie en Freddie Mercury. Eddie was de held van mijn generatie.”

Volledig scherm De gitaar van Eddie van Halen. © credits: John Seb Barber / Wikimedia Commons