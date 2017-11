Ed Sheeran werkt aan nieuw album

Geen verbinding met Pakjesboot in eerste Sin­ter­klaas­jour­naal

18:42 In de eerste aflevering van de zestiende editie van het Sinterklaasjournaal is nog geen Piet opgedoken. Presentatrice Dieuwertje Blok kreeg geen verbinding met Pakjesboot 12 door een woeste zee en uitte haar bezorgdheid aan weerman Jan Boerenfluitjes. Volgens hem valt het allemaal wel mee. ,,Hier in Wiedeweerga zouden ze zeggen: Soms vreest men de rampspoed, maar dan blijkt veel later dat de storm slechts gewoed heeft in een glas water''.