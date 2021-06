Ed Sheeran noemt vaderschap 'rollercoaster van emoties’

Zo verdiende Ed Sheeran vorig jaar miljoenen euro’s door amper iets te doen

11 januari Ed Sheeran (29) had in 2020 geen pandemie nodig om van de radar te verdwijnen. Het Britse hitfenomeen had voordien al besloten om zich een tijdje terug te trekken en weer een normaal leven te leiden. Nou, ‘normaal’, de jonge vader verdiende het afgelopen jaar wel 78 miljoen euro. En dat door amper iets te doen.