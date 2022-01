Ed Sheeran bouwt nu ook eigen begraafplaats onder eigen kerk

Sheeran heeft daarvoor al een aanvraag ingediend bij het lokale bestuur van Framlingham, Suffolk. Daar ligt zijn gigantische landgoed, met bijnaam Sheeranville, ter waarde van zo’n 4,4 miljoen euro. De begraafplaats, of mogelijk graftombe, zal aangelegd worden onder zijn hoogstpersoonlijke kerk. Dat kerkje, opmerkelijk genoeg in de vorm van een boot, is momenteel in de maak. Dat valt te zien op luchtfoto’s van het landgoed.

De tombe zal toegankelijk zijn via een luik in de vloer van de kerk. Of Sheeran van plan is om daar zelf begraven te worden, is niet duidelijk, maar lijkt wel waarschijnlijk. Het kerkje liet hij naar eigen zeggen bouwen om er zijn dochtertje, Lyra, te kunnen dopen. Wanneer zijn familie op diezelfde plaats ook begraven kan worden, is de cirkel rond.

De aanvraag voor de aanleg van de grafkelder is voorlopig nog in behandeling. Het is dus nog niet zeker of Sheeran mag doorgaan met zijn plannen.